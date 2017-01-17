В программе Adobe Photoshop очень много интересных фильтров и про каждый написано множество статей, но есть один фильтр, который почему-то обходят стороной. Это фильтр Distort (искажение). О нём мало информации потому что его функционал необычен. Он позволяет скручивать и всячески искажать объекты. Это применяется не часто, а если и используется, то фотографы предпочитают работать с Warp или Марионеточной трансформацией.

Чтобы разобраться с фильтром воспользуемся примером. Будем делать коллаж.

Коснёмся в работе не только изучения функций фильтра искажения, но и поработаем с выделением объектов, масками и другими важными функциями Photoshop.

Для начала выберем изображения, которые будут использованы для коллажа. Затем нужно отделить необходимые объекты от фона. Сделать это можно любым способом в зависимости от содержания снимка. Иногда проще всего воспользоваться простым выделением волшебной палочкой, а в другой раз приходится создавать сложные маски на основе каналов.

Если вы выбрали снимок объекта на однородном фоне, его будет проще всего отделить, воспользовавшись простой «волшебной палочкой». Так называется инструмент выделения. У него есть одна важная настройка. Значение допуска может настраиваться в пределах от 0 до 255. Минимальное значение говорит о том, что будет выделен только тот цвет, на который попадёт палочка. Увеличение значения добавляет допуск изменения цвета и выделяет выбранный цвет и похожие на него цвета.

Если зажать клавишу Ctrl, можно делать выделение в разных частях документа, не снимая предыдущее выделение. Если вы выделили лишнее, зажмите клавишу Alt, и инструмент перейдёт в режим вычитания цвета.

Если клацнуть по выделению правой клавишей мышки, вы увидите среди пунктов меню команды SelectGrow (Выделить смежные пиксели) и SelectSimilar (Выделить подобные оттенки по всему документу).

Полученное выделение нужно инвертировать, нажать сочетание клавиш Ctr+Shift+I. Выделенный участок можно любым способом скопировать в основной документ. Проделываем эту операцию со всеми элементами коллажа.

Иногда выделение не подходит из-за того, что фон сливается с объектом, который нужно выделить. В таком случае можно обвести объект вручную инструментов Pen или Lasso.

В итоге мы должны получить основной файл с дополнительными объектами на разных слоях. Те слои, с которыми вы пока не будите работать можно спрятать, клацнув на знак глаза рядом с иконкой слоя в панели слоёв.

Настало время приступать к искажениям. Отправляемся в меню Filter – Distort - Shear (Фильтр – Искажение – Искривление). В открывшемся окне будет располагаться эскиз изображения и сетка с вертикальной линией. Вы можете кликать по линии и тянуть её в разные стороны, искажая, как угодно. Количество точек может быть любым. Просто попробуйте, и вы поймёте, как работает этот фильтр. Объект начнёт изгибаться вслед за искажением вертикальной линии.

Точку с кривой можно убрать, схватившись за неё и вытащив за пределы рабочей области. Кроме искажения можно указать принцип работы с пикселями, которые вышли за границу изображения. Wrap Around (Вставить отсечённые фрагменты) отображает вылезшие за границу области с противоположной стороны холста. Repeat Edge Pixels (Повторить граничные пиксели) просто удаляет отсечённые области. В более поздних версиях программы сбросить настройки программы можно зажав Ctrl и нажав кнопку «по умолч.», а вернуться к сделанным изменениям можно зажав Alt и нажав «Сбросить».

Сделав искажение одного объекта, переходим к следующему.

Сделаем копию части дерева. Выдели прямоугольным выделением верхнюю половину и скопируем на новый слой сочетанием клавиш Ctr+J.

Затем проведём искажение обеих слоёв с деревом.

Если вы несколько раз подряд используете один и тот же фильтр, нет необходимости отправляться в меню. Вы можете просто нажать сочетание клавиш Ctrl+Alt+F.

После искажения вам необходимо разместить объекты таким образом, чтобы они гармонично сочетались и вписывались в фон. Для этого воспользуемся инструментом искажения Ctr+T (Редактирование - трансформирование). В этом меню вы найдёте много способов искажения. Если вы воспользовались сочетанием клавиш, то разные искажения доступны по щелчку правой клавишей мышки.

После трансформирования нужно края объекта незаметно соединить с объектами сцены. Для этого для слоёв создадим маски и прорисуем места соединения объектов кисточкой.

Когда закончена работа с искажениями и размещением объектов на своих местах, можно заняться более детальным вписыванием дерева в пейзаж. По задумке оно должно обвивать трубу. Объединим все слои дерева в один или поместим их в группу. Создадим маску для дерева и кисточкой скроем те области, которые должны оказаться за трубой.

После этого нужно сделать копию слоя с деревом. Далее переходим к работе с нижним слоем дерева.

Древо должно отбрасывать на трубу тень. Посмотрите на то, в каком направлении лежит тень на основной фотографии. Затем переходим к эффектам слоя. Они находятся в панели слоёв под кнопкой «fx». Там находим эффект «тень» и настраиваем соответствующим образом. Следим за тем, чтобы тень падала в нужном направлении.

Теперь мы должны кое-что исправить. Вы наверно заметили, что тень отображается и на небе, но такого не может быть в реальности. Поэтому нам нужно удалить область дерева, которая отбрасывает тень на небе. Проще всего это сделать, загрузив выделение трубы, клацнув по слою с трубой при зажатой клавише Ctrl, инвертировав выделение Ctrl+Shift+I и нажав клавишу Delete. Получается, что часть дерева, которая выходит за пределы трубы будет удалена и не будет отбрасывать тень на небо, но у нас есть такой же слой выше, который не имеет эффекта «Тень» и он дополнит удалённый участок.

В завершении можно сделать интересный эффект с фоном. Делаем его копию и помещаем в самый верх над всеми слоями. После этого искажаем уже знакомым нам способом. Создаём для слоя маску и начинам большой мягкой кистью чёрного цвета рисовать. Оставляем только участки, пересекающиеся с основанием трубы и дерева. Это добавит некоторую дымку и сюрреалистичность.

На этом можно закончить создание коллажа, но обработку заканчивать рано. В завершении нужно сделать цветокоррекцию, но это уже тема для отдельной статьи.